Erbil'de yetenekli öğrenci "Adem"den özel piyano konseri

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Erbil Genel Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Okul Faaliyetleri Müdürlüğü iş birliğiyle, gelecek vadeden yetenekli öğrenci "Adem" için özel bir piyano konseri düzenlendi. Etkinlik, Erbil Okul Faaliyetleri Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Hidayet Salonunda gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin K24’e açıklamalarda bulunan Erbil Okul Faaliyetleri Müdürü Wşyar Mercan, kurumsal olarak bu tür sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu etkinliğin önemi sadece bir öğrencinin sahneye çıkmasından ibaret değildir. Asıl gaye, piyano gibi evrensel bir enstrümanın, yeni nesil öğrencilerin duygularını ve potansiyellerini ifade etme aracına dönüşmesidir. Bu konser, sanat ile eğitimi aynı potada eriten ve çocukların ile gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine zemin hazırlayan kurumsal bir çabadır."

Batı Klasikleri ve Doğu Ezgileri Aynı Sahnede Buluştu

Genç piyanist Adem, gecede müzik tarihinde derin izler bırakmış ve özgün armonileriyle tanınan dünya klasiklerindeki önemli başyapıtları icra etti. Dinletinin ikinci bölümünde ise dünya müziğinin evrensel ruhu ile Doğu’nun kültürel kimliği arasında sanatsal bir köprü kurmak amacıyla Doğu müziğinden seçkin eserlere yer verildi.

Yeteneklerin Keşfi ve Teşvik Edilmesi Hedefleniyor

Konserin organizasyonel misyonuna değinen Wşyar Mercan, bu organizasyonun özellikle fırsat ve kurumsal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmek ve onları teşvik etmek amacıyla stratejik bir adım olarak tasarlandığını vurguladı.

Programın kapanış bölümünde, sergilediği başarılı sanatsal performans ve müzikal deneyimden ötürü genç yetenek Adem'e resmi bir takdir belgesi takdim edildi.