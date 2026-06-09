Zaho’da "Şal û Şepik" Festivali düzenlenecek

3 saat önce

Zaho’da düzenlenecek "Şal û Şepik" Festivali'nde düzenlenecek, Kürdistan'ın farklı yörelerine ait çeşitli geleneksel Kürt kıyafetleri sergilenecek.

Yarın (10 Haziran 2026 Çarşamba) Zaho’daki Delal Köprüsü’nde (Pira Delal) yapılacak olan Şal û Şepik Festivali’nde geleneksel Kürt elbiseleri gösterilecek.

Festivalde Erbil, Duhok, Barzan, Zaho, Şırnak, Akre ve Amedi’den katılımcılar yer alacak.

Festivalin amacı, Şal û Şepik türlerini koruyarak bir kültür haline getirmek ve bu giysilerin belirli bir toplum sınıfına özgü olmadığını herkese anlatmaktır.

Farklı kentlerden Şal û Şepik ustalarının festivale katılması planlanıyor.

Festivalin bir diğer amacı da, bölgede uzun yıllar birlik ve kardeşlik içinde yaşamış dinlerin ve toplulukların bir arada yaşadığını göstermek.