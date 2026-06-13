Kürt tiyatrosunun gururu: "Selme" oyunu Umman'da 4 ödül kazandı

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Umman Sultanlığı'nda düzenlenen bir uluslararası festivale katılan Hewar Tiyatro Grubu, "Selme" adlı oyunuyla festivalin en önemli 4 ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Hewar Tiyatro Grubu’nun "Selme" adlı oyunu, Umman Sultanlığı’nın Salalah kentinde düzenlenen Ophir Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katıldı.

Kürt tiyatrosunu uluslararası arenada temsil eden grup, festivaldeki 6 ödülden 4’ünü kazandı.

"Kürt tiyatrosu için tarihi bir başarıdır"

Yönetmen Nejad Necim, bugün (13 Haziran 2026 Cumartesi), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada elde edilen başarının önemine dikkat çekerek, "Bu dört ödülü kazanmak tarihi bir başarıdır. Bu başarı, Kürt tiyatrosunun diasporadaki en parlak örneklerinden biri olarak görülmelidir. Uluslararası düzeyde Kürt tiyatrosunun adını en üst sıraya taşıdık." dedi.

Necim, festivalle ilgili şunları kaydetti: "Festivale onlarca ülkeden altmış 63 oyunun gönderildi, ancak seçici kurul bunlardan sadece dokuzunu yarışma kategorisine aldı. Selme oyunu, verilen 6 ödülden 4’ünü kazandı." sözlerini kulllandı.

"Selme"nin festivalde kazandığı ödüller bunlar:

En İyi Performans Ödülü

En İyi Yönetmen Ödülü (Nejad Necim)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Hewar Faris)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Hewar Faris, bu ödülü Fransız sanatçı Aurélie Imbert ile paylaştı)

Başarılı yönetmen Necim, bu anlamlı başarıyı bir vefa borcu olarak medya dünyasının tanınan ismi merhum gazeteci Helkewt Aziz’e ithaf ettiklerini belirtti.

Halepçe faciası, soykırım, Enfal faciası ve Kürtlerin kitlesel göçünü konu alan "Selme" oyunu şimdiye kadar 16 ülkede sahnelendi.

Senaryosunu Dilşad Mustafa'nın yazdığı oyunun başrollerinde Hewar Faris ve Fransız aktris Aurélie Imbert yer alıyor.