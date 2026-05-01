FIFA Başkanı, İran'ın Dünya Kupası'na katılacağını bildirdi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurarak, maçlarının ABD’de oynanacağını bildirdi.

Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresinde açıklamada bulundu.

FIFA Başkanı, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofiste düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin başlıkları değerlendirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "İran'ın Dünya Kupası'na katılacağı" yönündeki açıklamasını olumlu bulduğunu belirten Trump, "Eğer Jonny öyle dediyse benim için tamamdır. Bırakalım oynasınlar." değerlendirmesini yaptı.

Infantino'nun bu konuyu kendisine daha önce ilettiğini aktaran Trump, FIFA Başkanı'na bu hususta istediğini yapabileceğini söylediğini anımsattı.

İran Milli Takımı'nın iyi olup olmadığını soran Trump, "Muhtemelen iyi bir takımları var." yorumunu yaptı.