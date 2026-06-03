48 takım, 7 efsane, 1 kupa: 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor

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Futbol dünyasının kalbi 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’da atacak. Cristiano Ronaldo başta olmak üzere 40 yaş üstü 7 efsane oyuncunun tarihi rekorlar için sahaya çıkacağı 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, dev turnuvada boy gösterecek olan Türkiye Milli Takımı da hazırlıklarının son ayağı için ABD’de.

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak.

Tarihte Bir İlk: 48 Takımlı Yeni Format

2026 Dünya Kupası, turnuva tarihindeki en köklü statü değişikliğine ev sahipliği yapıyor. Daha önce 32 takımla oynanan turnuva, bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu genişleme sayesinde futbolseverler çok daha fazla maç izleme şansı bulacak ve turnuva süresince toplam 104 karşılaşma oynanacak.

Üç Ülkenin Ortak Ev Sahipliği

Turnuva, FIFA tarihinde ilk kez üç ülkenin ortaklığında düzenleniyor: ABD, Kanada ve Meksika. Maçlar bu üç ülkeye yayılmış 16 farklı şehirde oynanacak.

Meksika, 1970 ve 1986'dan sonra bu turnuvaya 3. kez ev sahipliği yaparak tarihi bir unvan elde ediyor.

ABD, 1994'ten sonra 2. kez turnuvayı ağırlıyor.

Kanada ise erkekler kategorisinde ilk kez bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

"Yaşsız" Efsanelerin Rekor Yılı

Dünya Kupası’nda forma giyecek 40 yaş üstü oyuncular arasında, turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.

Turnuvada boy gösterecek en yaşlı oyuncu ise 43 yaş 162 günlük İskoçyalı kaleci Craig Gordon olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 40 yaş üstü 7 oyuncu şöyle:

Craig Gordon (İskoçya): 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak.

Cristiano Ronaldo (Portekiz): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin en büyük kozlarından biri olarak turnuvada yer alacak.

Manuel Neuer (Almanya): 40 yaşındaki kaleci, panzerlerin kalesini korumak için kadroya dahil edildi.

Edin Dzeko (Bosna Hersek): 40 yaşındaki golcü oyuncu, ülkesini gol yollarında sırtlamaya devam edecek.

Guillermo Ochoa (Meksika): 40 yaşındaki turnuva efsanesi kaleci, altıncı kez ev sahibi ülkenin kadrosunda yer alıyor.

Vozinha (Yeşil Burun Adaları): 40 yaşındaki kaleci, ülkesinin tarihindeki bu ilk Dünya Kupası'nda kadroda bulunuyor.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu

2026 Dünya Kupası mücadele edecek A Milli Takım ABD'ye ulaştı. Milli takım, Dünya Kupası öncesinde Miami'deki özel maçta Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.

A MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşaması fikstürü (TSİ) şu şekilde:

14 Haziran Pazar:

07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Vancouver)

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu: Katar

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar, üst üste ikinci kez turnuvada yer alacak.

İlk Dünya Kupası deneyimini ev sahibi olduğu 2022'de yaşayan Asya temsilcisi, bu kez elemelerden gelerek finallere katılma hakkı elde etti. Teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Katar, 2023 AFC Asya Kupası zaferinin ardından yeni bir yapılanmayla turnuvaya hazırlanıyor.

Asya Elemeleri 2. turunda A Grubu'nda yer alan Katar, 16 puanla grup lideri olarak 3. tura çıktı.

İran ve Özbekistan'ın turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde ettiği bu turda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 4. sırada bulunan Katar, umudunu 4. tura taşıdı.

Bu turda Umman ile 0-0 berabere kalan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenen Katar, 2026 Dünya Kupası biletini aldı.