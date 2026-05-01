İBB Davasında 15 Tahliye: Tutuklu sanık sayısı 77’ye düştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı davada, mahkeme 15 kişinin tahliyesine karar verdi. Öte yandan Avrupa Birliği kurumlarından Ankara’ya, İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin bir endişe mektubu gönderildi.

İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen İBB davasının 30’uncu gününde yeni kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında itirafçı Adem Soytekin’in de bulunduğu 15 sanığın tahliyesine hükmetti.

Savcılık makamı, duruşma esnasında Soytekin dahil 9 kişinin tahliye edilmesini talep etmişti. Bu kararla birlikte, davanın başlangıcından bu yana tutuklu bulunan sanık sayısı 77’ye geriledi. Daha önce duruşmaların 15'inci gününde de 18 kişi serbest bırakılmıştı.

Avrupa’dan Ankara’ya "Demokrasi" Mektubu

Yargılama süreci devam ederken, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Bölgeler Komitesi temsilcileri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye ortak bir mektup gönderdi.

Mektupta, Türkiye’deki demokrasi standartlarına ilişkin endişeler dile getirilirken, İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin ikinci yılına girdiği hatırlatıldı.

Muhalefete mensup seçilmiş yerel temsilcilerin uzun süreli tutukluluklarının, seçmenlerin temsil hakkını zedelediği ve demokrasiyi zayıflattığı vurgulanan mektupta; David Blencathra, Yves Cruchten, Bryony Rudkin, Nacho Sanchez Amor ve Jelena Drenjanin gibi Avrupalı üst düzey raportörlerin imzası yer aldı.

CHP’li Belediye Başkanlarına Yönelik Operasyonlar

Ana muhalefet partisi CHP tarafından paylaşılan verilere göre son yerel seçimlerden bu yana yerel yönetimlere yönelik operasyonlar hız kazandı.

Veriler şu tabloyu ortaya koyuyor:

- Operasyonlar kapsamında 25 belediye başkanı gözaltına alındı.

- Gözaltına alınan isimlerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Halen 19 CHP’li belediye başkanı tutuklu bulunurken, bu kişilerden 10’u hakkında henüz resmi bir iddianame hazırlanmış değil.