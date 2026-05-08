İBB’ye yeni operasyon: 29 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29’u gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında şu isimler yer alıyor:

İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz.