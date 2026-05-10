Hakan Fidan ve Abbas Arakçi telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD arasındaki barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi.

Basında yer edinen ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Öte yandan İran, ABD'nin barış teklifine cevabını Pakistan aracılığıyla iletti.

İran basınındaki bilgilere göre son teklifin merkezinde, bölgede devam eden askeri gerilimin sonlandırılması yer alıyor.

Diplomatik kaynaklar, tarafların şimdilik kapsamlı bir anlaşmadan çok “çatışmayı durduracak geçici formüller” üzerinde yoğunlaştığını öne sürüyor.

Bölgedeki büyük çaplı savaş, Şubat 2026 sonunda İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürülmesinin ardından patlak vermişti. Nisan ayı başından itibaren Pakistan'ın arabuluculuğuyla Washington ve Tahran arasında geçici bir ateşkes ilan edilmiş ve kalıcı bir barış anlaşması için dolaylı görüşmeler başlatılmıştı.

ABD, İran’ın nükleer programına son vermesini ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği durdurmasını talep ederken, İran, limanları üzerindeki ablukanın kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasını şart koşuyor.