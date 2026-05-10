Trump hedef gösterdi: Yeraltındaki uranyumu takip ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı iki hafta daha savaşabileceklerini ve belirlenen tüm hedefleri vurma kapasitesine sahip olduklarını belirtirken, operasyonların sona erdiğine dair iddiaları yalanlayarak, "Savaşın bittiğini söylemedim." dedi.

Donald Trump, 10 Mayıs 2026 Pazar günü bir televizyon röportajında, bir aşamada, İran'ın kalıntıların ve yerin derinliklerine sakladığı zenginleştirilmiş uranyuma ulaşacaklarını iddia etti.

"İran'ın yeraltında saklanan zenginleştirilmiş uranyumunun yerini yakından takip ediyoruz, ülkemizin hava kuvvetleri bu meseleyi bizzat denetliyor." diyen Trump, "Eğer herhangi biri İran'ın yeraltındaki o zenginleştirilmiş uranyumuna yaklaşırsa, bunu haber alırız ve derhal saldırırız." diye konuştu.

İran'a yönelik operasyonlar hakkında ise Trump, şu açıklamada bulundu:

"İran'a karşı savaş operasyonlarının bittiğini söylemedim, aksine onların yenilgiye uğradığını söyledim. İran askeri açıdan çöktü, belki kendileri henüz bunun farkında değiller ama bence fark etmeye başlıyorlar."

ABD Başkanı konuşmasının devamında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.

Trump, İran’ın şu an ne deniz ne hava kuvvetlerine ne de bir hava savunma sistemine sahip olduğunu, tamamının yok edildiğini savundu.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Trump, bu kez İran liderliğinden bahsederek, "İran liderliğini yok etmeyi başardık ancak şu an belirli bir tür güce sahip olan kişilerle muhatap olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın askeri altyapısına verilen yıkımın boyutunu ortaya koyarak, "İran'da kalan diğer hedefleri vurmasak bile, kendilerini yeniden inşa etmeleri için uzun yıllara ihtiyaçları olacak." dedi.

Saldırıların başarı oranına ilişkin olarak Trump, “İran'da vurmaya çalıştığımız belirli bir dizi hedefimiz vardı, bence şu ana kadar bu hedeflerin yaklaşık %70'ini başarıyla vurduk ve gerçekleştirdik." açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Tahran'a operasyonların bitmediği konusunda sert bir uyarıda bulunan Donald Trump, "İran içerisinde hala saldırı düzenleme ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir dizi gizli hedefimiz daha var ve savaşın bittiğini söylemedim." ifadelerini kullandı.

Son olarak Trump, "İran'a karşı iki hafta daha savaşabiliriz ve belirlenen tüm hedefleri vurabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.