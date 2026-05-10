İran, Pakistan aracılığıyla ABD'nin barış teklifine yanıt verdi

İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve savaşı durdurmak amacıyla ABD tarafından sunulan son öneriye Pakistan üzerinden yanıt verdi.

İran resmi haber ajansı tarafından 10 Mayıs 2026 Pazar günü geçilen bilgiye göre İran'ın savaşı bitirmeye yönelik hazırlanan son taslak metne ilişkin cevabı, arabulucu rolü üstlenen Pakistanlı yetkililere teslim edildi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, incelemelerin tamamlanmasının ve nihai sonuca varılmasının ardından İran'ın görüş ve notlarının ABD'ye iletileceğini defalarca dile getirmişti.

Söz konusu plan uyarınca, müzakerelerin bu aşamada yalnızca bölgedeki savaşın sona erdirilmesi konusuna odaklandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs tarihinde tam ve nihai bir anlaşmaya varmak için İran ile yürütülen müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Bölgedeki büyük çaplı savaş, Şubat 2026 sonunda İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürülmesinin ardından patlak vermişti. Nisan ayı başından itibaren Pakistan'ın arabuluculuğuyla Washington ve Tahran arasında geçici bir ateşkes ilan edilmiş ve kalıcı bir barış anlaşması için dolaylı görüşmeler başlatılmıştı.

ABD, İran’ın nükleer programına son vermesini ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği durdurmasını talep ederken, İran, limanları üzerindeki ablukanın kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasını şart koşuyor.