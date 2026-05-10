Savaşın gölgesinde rekor karlar: Kimler kazandı, kimler kaybetti?

Dünya genelinde milyonlarca insan, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ağır faturasını hayat pahalılığıyla öderken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve piyasalardaki istikrarsızlık petrol, finans ve savunma sanayi devleri için devasa bir kazanç kapısına dönüştü.

BBC Farsça tarafından yayımlanan analiz raporuna göre siyasi tıkanıklık ve Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından fiilen kapatılması, birçok ülkede yaşam maliyetlerini artırıp kamu bütçelerini sarsarken, belirli sektörler bu krizin ortasında tarihi karlar elde etti.

1. Petrol ve Gaz Devleri

Savaşın en büyük ekonomik etkisi enerji fiyatlarındaki patlama oldu. Dünya petrol ve gaz trafiğinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda trafiğin şubat sonunda durması, enerji şirketlerine rekor kazançlar sağladı.

BP: Yılın ilk çeyreğinde karını ikiye katlayarak 3,2 milyar dolara çıkardı.

Shell: 6,92 milyar dolarlık karı ile tüm beklentileri aştı.

TotalEnergies: Karında %30 artış kaydederek 5,4 milyar dolara ulaştı.

ExxonMobil ve Chevron: Orta Doğu ihracatındaki aksamalar nedeniyle gelirlerinde hafif bir düşüş yaşasalar da yüksek seyreden petrol fiyatları sayesinde önümüzdeki dönem için yüksek kar beklentisi içindeler.

2. Bankacılık Sektörü

Piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıların hisselerini hızla satıp daha güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Bu yoğun nakit trafiği bankaların kasasını doldurdu.

JP Morgan, sadece ilk çeyrekte finansal işlemler bölümünde 11,6 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti. ABD’nin en büyük altı bankasının bu dönemdeki toplam karı 47,7 milyar dolara ulaştı.

3. Savunma ve Silah Sanayii

Savaş, Avrupa ve ABD'deki hava savunma sistemlerinin açıklarını ortaya çıkardı. Bu durum, hükümetlerin acil olarak füze ve İHA tedariki için yeni sözleşmeler imzalamasına yol açtı.

Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman, biriken sipariş hacimlerinin yeni bir rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. F-35 parçalarının üreticisi olan BAE Systems, bu yıl satışlarda eşi benzeri görülmemiş bir büyüme bekliyor.

4. Yenilenebilir Enerji

Akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artış, dünyayı temiz enerjiye daha ciddi yönelmeye itti. ABD'de Trump'ın petrol üretimini artırma söylemlerine rağmen, yenilenebilir enerji yatırımları arttı, NextEra Energy hisseleri %17 değer kazandı.

Birleşik Krallık’ta güneş paneli satışları savaşın başlangıcından bu yana %50 oranında arttı.

Çinli elektrikli araç üreticileri, insanların benzinli araçlardan uzaklaşmasıyla bu süreçten kârlı çıkan taraflar arasında yer aldı.

Sonuç olarak, savaş milyonlarca insan için risk, açlık ve yoksulluk anlamına gelirken; bu dev şirketlerin hissedarları için küresel güvenlik krizi gölgesinde bir "altın fırsata" dönüşmüş durumda.