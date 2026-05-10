İran: Atom Enerjisi Ajansı siyasi işlere karışmamalı

36 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) temel görevinin Hürmüz Boğazı, İran füzeleri veya Tahran'ın davranışları hakkında siyasi mesajlar vermek değil, yalnızca "denetleme ve doğrulama" olduğunu belirtti.

İsmail Bekayi, bugün (10 Mayıs 2026 Pazar) "X" platformu üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin son açıklamalarına yanıt vererek, Grossi'nin bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak idari ve yasal yetki sınırlarını aştığına işaret etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Grossi'nin tutumunu eleştirerek şunları yazdı:

"Mesleki tarafsızlık, siyasi davranışlara veya kişisel hırslara kurban edildiğinde, uluslararası kurumların güvenilirliği zedelenir ve bir süre sonra bu kurumların etki ve işlevselliği zayıflamaya yüz tutar."

Bekayi'nin bu açıklamaları, İran'ın, Atom Enerjisi Ajansı Direktörü'nün teknik görev çerçevesinden çıktığına ve İslam Cumhuriyeti ile ilgili siyasi ve askeri konulara müdahale ettiğine inanması üzerine geldi.