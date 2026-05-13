Irak- Evliliği reddeden kızlarının katlini dans ederek kutladılar

Irak’ın başkenti Bağdat'ta, 15 yaşındaki bir kız çocuğu kuzeniyle evlenmeyi reddettiği için ailesi tarafından öldürüldü. Öldürülmesinin ardından mensubu olduğu aşireti toplu kutlama yaptı.

Olay, Bağdat'ın doğusundaki "Nehrevan" bölgesinde meydana geldi. Aile, 15 yaşındaki "Kevser Beşar" isimli kızlarını "namus temizleme" gerekçesiyle öldürdü. Öldürülmesinin ardından aşireti, (Hose veya Fezea) olarak bilinen toplu bir kutlama gerçekleştirdi.

Bu haberin hazırlanmasına kadar Irak İçişleri Bakanlığı ve güvenlik kurumları sessizliğini korurken, 15 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili henüz hiç kimse gözaltına alınmadı.

Ses çıkaran tek resmi taraf olan Irak Kadın Hakları Savunucusu Organizasyonu, sosyal ağ "Facebook" üzerinden suç eyleminin ardından yapılan Hose ve Fezea kutlamalarına ait bazı videolar paylaşarak şu notu düştü:

"Amcasının oğluyla evlenmeyi reddettiği için öldürülen 15 yaşındaki Kevser Beşar El-Hasicavi dosyasıyla ilgili, aile üyelerinin sevinçle kutlama yaptığı bazı fotoğraf ve videoları sunuyoruz."

Organizasyonun bilgilerine göre öldürülen kızın "Macid" isimli amcası, "Teysir" isimli erkek kardeşi ve "Abbas" isimli kuzeni kutlama yapanlar arasında görülüyor.

Bir görgü tanığının ifadesine göre kız (Kevser Beşar) amcasının oğluyla nişanlıydı ancak onunla evlenmeyi açıkça reddederek evden kaçtı. Ertesi gün akrabaları tarafından bulundu ve güya sevgilisiyle kaçtığına dair iftira atılarak "namus temizleme" bahanesiyle öldürüldü.

Yine görgü tanığının ifadesine göre kızı ücra bir bölgeye götürüp öldüren akrabaları, cenazesine de zarar verdiler.

Irak İnsan Hakları Organizasyonunun ihlaller hakkında geçen ayın 14'ünde yayımladığı 37 numaralı rapora göre 2024 yılında 14 bin yasal dava kayıt altına alınırken, geçen yıl (2025) bu sayı 36 bin vakanın üzerine çıktı.