CHP Grup Başkanvekillerinden DEM Parti'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri, “muhalefet üzerindeki baskılar ve barış süreci” gündemiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu’nu ziyaret etti.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, bugün (13 Mayıs 2026 Çarşamba günü) Mecliste CHP heyetini kabul etti.

CHP’nin talebi üzerine planlanan görüşme, bugün saat 11:30’da gerçekleşti.

Toplantıda, muhalefet partileri üzerindeki baskılar, barış süreci ve güncel siyasi gelişmelerin tartışıldığı ön görülüyor.

Görüşmenin ardından her iki tarafın ortak bir basın açıklaması yapıp yapmayacağı konusu da henüz netlik kazanmadı.