Milletvekili Çimen Barzani: Şehirlerimizin güvenliği için savunma sistemi şart

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu, Peşmerge güçlerinin hava savunma sistemleriyle donatılması ve güvenlik boşluklarının doldurulması için çalışmaların sürdüğünü, aynı zamanda Peşmerge haklarının Irak güçleriyle eşitlenmesi için yasal düzenleme yapıldığını bildirdi.

KDP Milletvekili ve Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Çimen Barzani, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu hafta başında komisyonun Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah ile bir araya geldiğini belirtti.

Barzani’nin verdiği bilgilere göre toplantıda, ortak tugayların görevlerinin aktifleştirilmesi ve birliklerin güvenlik boşluğu olan bölgelere yerleştirilmesi için takvim belirlenmesi ele alındı. Bu hamleyle, DAİŞ’in uyuyan hücrelerinin söz konusu bölgeleri Kürdistan Bölgesi'ne saldırı düzenlemek için bir üs olarak kullanmasının engellenmesi hedefleniyor.

Hava savunma sistemleri edinme çabalarına değinen Çimen Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin 2024 ve 2025 yıllarındaki İran savaşı öncesinde bu çabaları yoğunlaştırdığını hatırlattı. ABD savunma bütçesinde de bu iki yıl için Peşmerge'nin hava savunma ve anti-drone sistemleriyle donatılmasına onay verilmişti.

Çimen Barzani konuyla, "Irak ve koalisyon güçleri aracılığıyla Patriot sistemlerinin tedarik edilmesi için çabalar sürüyor. Ancak bazı bölge ülkelerinin Bağdat üzerinde bu adımı engellemeye yönelik baskısı var. Irak Hükümeti de bu konuyu kendi özel yetki alanında görüyor." açıklamasını yaptı.

Hava savunmasının bir egemenlik meselesi olduğunu vurgulayan Çimen Barzani, Irak'ın yeni radar ve savunma sistemleri planlamasının Kürdistan Bölgesi'ni de kapsamasını talep ettiklerini, zira bölge hava sahasının ihlal edilmesinin doğrudan Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Peşmerge'nin anayasaya göre Irak savunma sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan milletvekili Çimen Barzani, Savunma Bakanlığının yaptığı tüm silah anlaşmalarından Peşmerge'nin de pay alması gerektiğini ifade etti.

İç Güvenlik ve Savunma Güçleri Emeklilik Yasası taslağı üzerinde çalıştıklarını da açıklayan Çimen Barzani, Peşmerge'nin emeklilik haklarının, terfi, ek ödeme ve hizmet yılı bakımından Irak güçleriyle tamamen eşitlenmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi, özellikle Erbil merkezli olmak üzere son yıllarda çok sayıda füze ve drone saldırısına maruz kalmıştı. Diğer yandan, 16 Ekim 2017 olaylarından sonra "tartışmalı bölgelerde" oluşan büyük güvenlik boşluğunu doldurmak amacıyla Erbil ve Bağdat, iki ortak tugay kurulması konusunda anlaşmış, ancak mali ve idari sorunlar nedeniyle bu birliklerin göreve başlama süreci defalarca ertelenmişti.