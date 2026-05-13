Erbil ve Bağdat arasında ASYCUDA çatlağı: Sadece 4 madde kaldı

Erbil ve Bağdat, ASYCUDA sisteminin dört ay içerisinde hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardı. Erbil Ticaret Odası Başkanı Geylan Hacı Said, yeni sistemin mal fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Geylan Hacı Said, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, ASYCUDA sisteminin henüz Kürdistan Bölgesi'nde uygulanmadığını, bunun sebebinin ise Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sorunları çözmek amacıyla federal hükümetle görüşme halinde olması olduğunu ifade etti.

Erbil Ticaret Odası Başkanı, Ekonomi Konseyinin kararını beklediklerini ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gümrük tarifesinin uygulanmasına karşı bir itirazı olmadığını belirtti.

Sistemin etkilerine ilişkin ise Geylan Hacı Said, "Kuşkusuz, ASYCUDA'nın ve yeni gümrük tarifesinin uygulanması, piyasadaki malların değerini yükseltecektir." dedi.

Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı: Dört Noktada Anlaşmazlık Var

Aynı zamanda Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nevzat Gafur, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi ve Bağdat'ın, bölgenin dört ay içerisinde ASYCUDA sistemini uygulamaya başlaması konusunda anlaştığını ve her iki tarafın gümrük tarifesi üzerinde mutabakata vardığını söyledi.

Nevzat Gafur, Erbil ve Bağdat'ın şimdiye kadar 14 temel maddede anlaştığını, ancak üzerinde görüş ayrılığı bulunan yalnızca dört teknik maddenin kaldığını, bu nedenle nihai anlaşmanın henüz imzalanmadığını açıkladı.

ASYCUDA Sistemi Nedir?

ASYCUDA sistemi, gümrük verilerinin yönetimi, vergi ve gelirlerin kontrolü için geliştirilmiş küresel bir elektronik sistemdir. Bu sistem 100'den fazla ülkede uygulanmaktadır.

Irak Hükümeti, gümrük tarifelerini birleştirmek ve kaçakçılığı önlemek amacıyla, bu sistemin Kürdistan Bölgesi'ndeki kapılar da dahil olmak üzere ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanmasına karar vermişti.