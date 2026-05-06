"Süper El Nino" kapıda: Bilim dünyasından 2027 için kritik uyarı

Küresel iklim tahmin merkezleri, tarihin en güçlü El Nino olaylarından birinin yaklaşmakta olduğunu duyurdu. İklim değişikliğiyle birleşen bu "süper" doğa olayının, 2027 yılını dünya tarihinin en sıcak yılı yapmasından endişe ediliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından yayımlanan son raporlar iklim krizinde yeni ve tehlikeli bir aşamaya girildiğine işaret ediyor. Veriler, önümüzdeki aylarda Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının ekstrem seviyelere ulaşacağını gösteriyor.

"Süper El Nino" Nedir ve Neden Korkutuyor?

Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bölgesinde deniz yüzeyi sularının ısınmasıyla karakterize edilen El Nino, normal şartlarda doğal bir döngüdür. Ancak bilim insanları, mevcut ısınmanın ortalamanın 2 derece üzerine çıkması durumunda bu durumu "Süper El Nino" olarak adlandırıyor. Avrupa merkezli son tahminler, sonbaharda bu farkın 3 dereceyi bulabileceğini öngörüyor.

İnsan kaynaklı küresel ısınmanın yarattığı birikmiş ısı ile El Nino’nun doğal etkisi birleştiğinde yıkıcı kasırgalar, şiddetli kuraklıklar ve benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları kaçınılmaz hale geliyor.

2027: Rekorlar Yılı Olabilir

Bilim insanlarına göre eğer bu ısınma dalgası 2026 yılı sonuna kadar devam ederse, birikimli etki 2027 yılında zirve yapacak. Bu senaryo gerçekleşirse, 2027’nin küresel ölçekte "kaydedilmiş en sıcak yıl" olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

Dünyayı Neler Bekliyor?

El Nino’nun küresel iklim dengeleri üzerindeki muhtemel etkileri şu şekilde sıralanıyor:

Pasifik ve Atlantik Dengesi: El Nino, Atlantik’teki kasırgaları zayıflatma eğiliminde olsa da Pasifik havzasındaki tropikal siklon aktivitesini çok daha şiddetli hale getirebiliyor.

Asya ve Orta Doğu: Uzmanlar, bu dönemde Orta Doğu ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde alışılmadık derecede yüksek yağışlar görülebileceği, bunun da sel riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Amerika Kıtası: ABD'nin güney kesimlerinde şiddetli kuraklık riski kapıdayken, batı bölgelerinde aşırı nem ve sıcaklık artışları öngörülüyor.

Geçmişin Acı Tecrübesi: 2015 Örneği

Dünya benzer bir tabloyla en son 2015 yılında karşılaşmıştı. O dönemde yaşanan "süper" vaka; Etiyopya’da milyonlarca kişiyi etkileyen kuraklığa, Porto Riko’da ciddi su krizlerine ve Pasifik okyanusunda aynı anda görülen 16 dev fırtınaya neden olmuştu.

İklim bilimciler, bu devasa doğa olayına karşı ülkelerin hazırlık stratejilerini şimdiden gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor.