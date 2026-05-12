Tahran’da 4.6 büyüklüğünde deprem

İran'ın başkenti Tahran ve çevresi 4.6 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Sarsıntı, bölge sakinleri arasında büyük korku ve endişeye yol açtı.

İran Sismoloji Merkezinin raporuna göre yerel saatle 23:46'da Tahran ve Mazenderan eyaletleri arasındaki sınırda 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Tahran'ın doğusundaki Pardis şehri yakınları olduğu ve yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Yerel kaynaklara göre Tahran'ın kuzey kesimi, Mazenderan eyaleti, Pardis, Bumehen ve Rudehen bölgelerinde deprem net bir şekilde hissedildi.

İran, coğrafi konumu nedeniyle birçok aktif fay hattı üzerinde yer alıyor ve bu sebeple periyodik olarak bazen büyük yıkımlara yol açan depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar, Tahran'daki yüksek nüfus yoğunluğu ve bazı binaların düşük yapı kalitesi nedeniyle, bölgede meydana gelebilecek daha güçlü bir depremin büyük bir felakete dönüşebileceği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.