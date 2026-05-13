Kürdistan Bölgesi'nde 600 adet ATM kuruldu

Kürdistan Bölgesi'nde 200 farklı noktaya 600 ATM kurulmuş olup, gelecekte 400 ATM daha eklenmesi planlanmaktadır.

Vatandaşlar, "Benim Hesabım" web sitesini ziyaret ederek, en yakın ATM'yi kolayca bulabilirler.

Web sitesine giriş yaptıktan sonra, vatandaşlar "hizmetler" bölümünde "en yakın ATM'yi bul" seçeneğine tıklayabilir; burada özel bir harita mevcuttur ve bu harita Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm ATM'lerin tam konumunu göstermektedir.

Nisan ayındsa 762 bin kişi maaşlarını ATM'ler üzerinden alabilir. "Hesabım Hesabım" projesinin son istatistiklerine göre maaş dağıtım sürecinde büyük bir gelişme yaşandı ve modern yöntemle maaş alan çalışan sayısı rekor seviyeye ulaştı.