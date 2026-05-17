Başbakan'dan Kürt yatırımcılara iş birliği çağrısı

Yatırım Kurulu Başkanı Dr. Muhammed Şukri, yatırım projelerinin devam ettiğini ve yerel yatırımcılar aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'nde büyük fabrikalar kurulması için çaba gösterildiğini söyledi.

Muhammed Şukri, bugün (17 Mayıs 2026 Pazar), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Yerli yatırımcıların çalışmaları ve projeleri sürüyor ve yatırımcıların yaklaşık yüzde 83'ü yerli. Yatırımcıları desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Ayrıca, Başbakan Mesrur Barzani'nin son günlerde yerli yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, yatırımcılara verilen desteği vurgulayarak, hükümetin tüm sektörlerde, özellikle büyük fabrikalar olmak üzere, büyük projelerinde iş birliği yaparak, güçlü gruplar oluşturmalarını istediğini belirtti.

2019 yılının ortalarından 2026 yılının ilk çeyreğine kadar Yatırım Kurulu, yerli ve yabancı yatırımcılara 22 milyar dolarlık sermaye ile 754 yatırım lisansı verdi.

Yatırım Yasasının son yıllarda yerel yatırımcılara kolaylık sağladığını belirten Şukri, Çinli yatırımcıların aslan payına sahip olduğunu ve dört milyar dolardan fazla yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

Muhammed Şukri, Çinli yatırımcıların Erbil'de otomobil parçaları üretimi konusunda üç büyük fabrikanın açılması için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ilgili makamlarıyla nihai bir anlaşmaya vardığını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Piştiwan Heme Said de Kurdistan24'e verdiği demeçte, Çinli yatırımcıların Erbil'de elektrikli araç üretimi için gelişmiş bir fabrika kurmayı planladıklarını söyledi.

Heme Said ayrıca halihazırda Kürdistan Bölgesi'nde 11 milyar dolar değerinde 54 büyük yatırım projesinin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.