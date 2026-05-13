OPEC'in petrol üretimi son 35 yılın en düşük seviyesine indi

Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle küresel petrol arzı nisan ayında günlük 1,8 milyon varil geriledi. Bu süreçte OPEC+ grubunun üretimi tarihi bir düşüşle son 35 yılın en düşük düzeyine indi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre petrol arzı geçen ay Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle düştü.

Küresel petrol arzı nisanda günlük 1 milyon 800 bin varil azalarak 95,1 milyon varile gerilerken, savaşın başlangıcından bu yana toplam arz kaybı günlük 12,8 milyon varile ulaştı.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük üretimi 1,9 milyon varil azalarak 40 milyon 100 bin varile geriledi. Böylece grubun üretimi savaş öncesi seviyelerin günlük 11,9 milyon varil altında kalırken, OPEC'in üretimi son 35 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın raporun hazırlandığı dönemde fiilen kapalı olduğu ve ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğü belirtilerek, tahminler üzerinde önemli belirsizlikler bulunduğu ifade edildi.

Mevcut senaryoda boğazın haziran başına kadar kapalı kalacağının varsayıldığı aktarılan raporda, mayın temizleme çalışmalarının ardından ihracatın tamamen normale dönmesinin en az iki ila üç ay sürebileceği, Orta Doğu'daki petrol üretiminde ciddi toparlanmanın ise daha uzun zaman alabileceği değerlendirildi.

BAE, OPEC ve OPEC Plus'tan çekilmişti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ve OPEC Plus'tan çekilerek, petrol üretimini "kademeli ve planlı bir şekilde" artırmaya devam edeceğini bildirmişti.BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonu ile değişen enerji profili doğrultusunda alındığı belirtilmişti.

BAE'nin kararının ardından petrol fiyatları yükselmişti.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan BAE, uzun yıllardır OPEC'in etkili bir üyesiydi.