Senato onayladı: Fed'de Warsh dönemi başlıyo

ABD finans dünyasında merakla beklenen kritik süreç tamamlandı. Donald Trump tarafından Fed başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh, Senato’da yapılan oylamada onay alarak kurumun yeni lideri oldu.

Senato Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamada Warsh, 45 hayır oyuna karşı 54 evet oyu ile başkanlık koltuğuna kabul edildi. Bu sonuçla birlikte, görev süresi 15 Mayıs’ta dolacak olan mevcut başkan Jerome Powell’ın yerini alması kesinleşti.

4 Yıllık Yeni Dönem Başlıyor

Resmi yemin töreninin ardından dört yıllık görev süresine başlayacak olan 56 yaşındaki Kevin Warsh, Fed’in direksiyonuna geçecek. Yeni başkanın, 16-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan kritik Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilk kez başkanlık etmesi bekleniyor.

Powell Yönetim Kurulunda Kalacak

Görev değişiminin ardından Jerome Powell Fed’den ayrılmayacak. Powell’ın, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla kurum bünyesinde görev yapmaya devam edeceği bildirildi.

Kevin Warsh Kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 30 Ocak’ta aday gösterilen Warsh, akademik ve profesyonel kariyeriyle dikkat çekiyor.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu Warsh, 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Warsh, Trump’ın ekonomi vizyonu doğrultusunda, Fed’in başına geçecek en güçlü isim olarak gösteriliyordu.