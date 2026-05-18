American Airlines, İsrail uçuşlarını Ocak 2027’ye kadar iptal etti

2 saat önce

American Airlines, devam eden bölgesel gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail’e ve İsrail'den yapılan uçuşları Ocak 2027’ye kadar uzatma kararı aldı. Bu gelişme, İran'a karşı savaşın yeniden başlamasının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Axios'un haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde İran ile savaşta yaşanan gelişmeleri ve askeri tırmanma olasılığını ele aldıl.

İsrail yayın kuruluşuna konuşan İsrailli bir kaynak, Trump'ın İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı kabul etmesi durumunda, saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa gerçekleştirileceğini belirterek, İsrail'in İran'ın enerji sektörünün altyapısını hedef almaya odaklandığını ekledi.

İsrailli yetkililer, İran ile olası bir savaş için devam eden hazırlıklar olduğunu, ancak bunun Trump'ın kararlarına bağlı olduğunu söyledi.