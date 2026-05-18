Neçirvan Barzani İtalya'da: Papa ve İtalya Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Papa, İtalya Cumhurbaşkanı ve hükümetin üst düzey yetkilileriyle bir dizi görüşme yapmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, dün (17 Mayıs 2026 Pazar), resmi bir ziyaret için Roma'ya gitti.

Neçirvan Barzani'nin, Papa 14. Leo, İtalya Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra İtalya ve Vatikan'ın üst düzey yetkilileriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Irak ve bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunun yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren diğer konuların da ele alınması bekleniyor.