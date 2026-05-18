Bahçeli, Öcalan için, iletişim ve lojistik desteği sağlanmasını istedi

"Öcalan’a sosyal statü vermek, silah bırakma sürecinin daha sağlıklı yürütülmesini mümkün kılacaktır"

4 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statü sağlanmasının, silah bırakma sürecinin daha sağlıklı yürütülmesini mümkün kılacağını söyledi.

Türkgün gazetesine röportaj veren MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yönelik statü tartışmalarının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Barış sürecinde önemli eşiğin aşıldığını belirten Bahçeli, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Bahçeli, barış süreci için yeni önerilerde bulunarak, "Öcalan’ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüye teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmaların daha sağlıklı yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirterek, "Bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur." dedi.