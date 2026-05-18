Kabine toplanıyor: Silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak ve toplantıda istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşamanın yanı sıra Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, bugün (18 Mayıs 2026 Pazartesi), yapılacak toplantının öncelikli gündemi; barış süreci, Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik olacak.

Toplantının diğer başlıkları Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. ayrıca enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez’deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak.