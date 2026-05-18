Kürt iş adamı: İngiltere'de gıda fiyatları yüzde 50 oranında arttı

İngiltere'de gıda fiyatları, siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık yüzde 50 arttı ve bu da vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

İngiltere'de yaklaşık 25 yıldır dükkan ve restoran işletmecisi olan Kürt iş adamı Hemewend Receb, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarının, siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık yüzde 50 arttığını söyledi.

Hemewend Receb'e göre domates salçası birkaç ay önce 99 peni iken, şimdi 2,39 sterlin, bir koli yumurta eskiden 2,50 sterlin iken, şimdi 7 sterline yükseldi, kırmızı etin kilosu 8 sterlin iken, şimdi 13,99 sterline çıktı, tavuk etinin kilosu 4 sterlin iken, şimdi 6 sterlin.

Kürt iş adamı, fiyatlardaki hızlı artışı Rusya-Ukrayna savaşına ve bölgedeki mevcut duruma bağlayarak, "Savaşın Avrupa üzerinde büyük bir etkisi oldu ve piyasayı zayıflattı. Fiyatlar önceki yıllarla kıyaslandığında büyük bir fark çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş Harrott Williams da, "Her şey daha pahalı hale geldi; gaz, elektrik ve yiyecek. Bu sadece beni değil, herkesi etkiledi." dedi.