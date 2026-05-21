Mesrur Barzani, Kürt dövüşçü Namo Fazil'i kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Kürt dövüşçü Namo Fazil ile görüştü ve kendisine desteğini teyit etti.

Başbakan ​​Barzani, bugün (21 Mayıs 2026 Perşembe), Namo Fazil'i kabul etti.

Mesrur Barzani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kürt kahramanı Namo Fazil ile görüşmekten memnun oldum." dedi.

Başbakan mwsajının devamında, "Namo Fazil ile gurur duyuyoruz ve onu desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

خۆشحاڵبووم بە بینینی پاڵەوانی کورد کاکە نامۆ فازڵ.



شانازیی پێوە دەکەین و بەردەوام دەبین لە هاندان و پشتگیریکردنی. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 21, 2026

Kürt sporcu Namo Fazil, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen organizasyonda Amerikalı rakibi Jake Babian ile karşılaşmıştı. Namo Fazil, Amerikalı rakibini yenerek, büyük bir başarıya imza atmıştı.