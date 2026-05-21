Afrin'e dönüş süreci sürüyor: 7'nci kafile yola çıktı

Yerinden edilmiş olan Afrinli ailelerin evlerini geri dönüşü sürüyor. Yaklaşık bin aileden oluşan yedinci kafile yola çıktı.

Sekiz yıldır memleketlerinden uzakta yaşayan Afrinliler büyük bir umutla Kirmanc Dağları'na geri dönüyorlar. Ancak konvoyun en trajedik sahnelerinden biri, Kemal Hasan adlı bir mültecinin elindeki kafesle vatanına dönmek üzere otobüse binmesiydi.

Kemal Hasan, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Bu kuşlar sekiz yıldır benimleydi. Afrin'de büyüttüğüm kuşlarla memleketime geri dönüyorum. Çok mutluyuz. Bu duyguyu kelimelerle ifade edemem." dedi.

Ayşe Gedro ise, "Sekiz yıldır evlerimizden uzaktaydık ve bugün topraklarımıza ve evlerimize geri dönüyoruz." diye konuştu.

Afrin Sivil Konseyi üyesi İbrahim Heftaro da Afrin'den geri dönen mülteciler ve diğer mültecilerin durumuyla ilgili hazırlıklar hakkında şunları söyledi:

"Sekizinci konvoy yakında hazır olacak, böylece tüm Afrin sakinleri evlerine ve mülklerine dönebilecekler."

Konvoy gece geç saatlerde Kamışlo'dan ayrıldı. Yol uzun ve zorlu olsa da, çocuklar, gençler ve yaşlılar Afrin'e ulaşmayı heyecanla bekliyor.

9 Mart’ta 400 aile, 4 Nisan’da 200 aile, 14 Nisan’da 800 aile, 9 Mayıs’ta yaklaşık bin aile, 10 Mayıs’ta bini aşkın aile, 20 Mayıs’ta 600’ü aşkın aile Afrin kent merkezi ile bağlı beldelere geri dönmüştü.