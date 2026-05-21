Petrol ve Gaz Komitesi: Önceliğimiz Petrol ve Gaz Yasası'nın değiştirilmesidir

Irak Parlamentosu Petrol, Gaz ve Doğal Kaynaklar Komitesi, petrol kaynaklarının adil dağıtılması için Petrol ve Gaz Yasası'nın değiştirilmesi ve onaylanmasının önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Komite üyesi Muhammed Fertusi, bugün (21 Mayıs 2026 Perşembe) yaptığı basın açıklamada, "Bu yasa, özellikle Irak'ın gelirlerinin yüzde 90'ını petrolden elde ettiği göz önüne alındığında, en önemli yasalardan biri olarak kabul ediliyor; bu nedenle federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir yasanın olması gerekiyor." dedi.

Fertusi, Komitenin, yasayı bu oturumda tamamlamakta ısrar ettiğini, herhangi bir tarafın haklarını ihlal etmeyen bir taslak hazırlamak için tüm taraflarla ve hukukçularla istişarede bulunacağını da sözlerine ekledi.

Komite üyesi, ayrıca federal hükümetin, petrol ihracatı ve petrol sahaları konusundaki gündeminde bölgeyle koordinasyon sağlaması gerektiğini vurguladı.