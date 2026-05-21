Dürzilerin dini lideri: Taleplerimiz pazarlık konusu yapılamaz

Dürzilerin dini lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, dürzilerin Şam yönetiminden tamamen ayrı, Cebel Başan bölgesi (Süveyda) için özerk bir yönetim kurma konusunda nihai ve geri dönülemez bir karar aldığını açıkladı.

Basın haberlerine göre el-Hicri, Cebel Başan halkının taleplerinin pazarlık konusu olmadığını vurgulayarak, "kendi kaderini tayin etme hakkının" uygulanması yolunda istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Hicri, dağlık bölgedeki liderlik ve yönetimin yalnızca halk tarafından seçilenlere emanet edileceğini teyit etti.

Mevcut Suriye Hükümetini "terörist hükümet" olarak tanımlayan ve suçları ve ihlalleri nedeniyle hükümetin yargılanmasını talep eden el-Hicri, Başan Dağı'nı "istikrarlı bir gerçeklik" olarak sağlamlaştırmak için çalışan ülkelere, kuruluşlara ve uluslararası garantörlere de takdirlerini dile getirdi.