İran'dan Pakistan'a teşekkür: 20 denizci serbest

İran’ın İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri, Singapur sularında gemilerine el konulmasının ardından alıkonulan 20 İranlı denizcinin serbest bırakılması ve ülkeye iade süreçlerindeki diplomatik gayretlerinden dolayı Pakistan Hükümetine teşekkür etti.

Büyükelçi Amiri, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı resmi mesajda, söz konusu denizcilerin gemilerine el konulması nedeniyle oldukça riskli ve tehlikeli bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Reza Amiri, sorunun çözümü için Pakistan’ın serbest bırakma ve takip süreçlerinde üstlendiği "milli duruşun" önemine dikkat çekti.

İranlı diplomat, krizin aşılmasında koordinasyonu sağlayan Pakistan Hükümetinin üst düzey isimlerine yönelik takdirlerini şu sözlerle ifade etti:

"Bu zorlu sürecin başarıyla sonuçlanması için yoğun çaba sarf eden Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif’e ve Pakistan Dışişleri Bakanlığına şükranlarımı sunarım. Özellikle Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile sürecin her aşamasında katkı sunan tüm ilgili devlet kurumlarına ve ajanslarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum."

Söz konusu iş birliği ve diplomatik temaslar, son dönemde Washington-Tahran hattında yaşanan bölgesel gerilimler karşısında, komşu iki ülke olan İran ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin ve kriz yönetimi mekanizmalarının işlerliğini göstermesi açısından kritik önem taşıyor.