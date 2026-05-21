Pakistan Genelkurmay Başkanı arabuluculuk için İran’a gidiyor

İran’ın "ISNA" haber ajansı, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü yayımladığı haberinde, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İranlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gideceğini duyurdu.

Habere göre Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir'in bu ziyareti, İran ile ABD arasındaki arabuluculuk sürecinin bir parçası olarak İranlı yetkililerle süregelen diyalog ve istişarelerin devamı kapsamında gerçekleşiyor.

Ziyaret, Tahran ile Washington arasında tırmanan gerilimi kontrol altına almaya yönelik bölgesel diplomatik çabaların sürdüğü bir döneme denk geliyor. Bu çabalar, savaş dosyası, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliklere ilişkin yürütülen dolaylı müzakerelerle eş zamanlı olarak ilerliyor.

Resmi "Nour News" internet sitesinin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'ye dayandırdığı habere göre İran ABD'nin vizyon ve önerilerini teslim aldı ve bunları inceliyor.

Bekayi ayrıca, geçtiğimiz ay barış görüşmelerine ev sahipliği yapan ve mesaj teatisinde arabulucu rolü üstlenen Pakistan'ın, Tahran ile Washington arasındaki arabuluculuğunu sürdürdüğünü ve bu süreçte birçok temas turunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Çarşamba günü de Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Rıza Nakvi, Tahran'ı ziyaret ederek İranlı yetkililer ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelmişti.

Öte yandan, Tahran ile Washington arasında kırılgan bir ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden altı hafta geçmesine rağmen, savaşı tamamen sonlandırmaya yönelik görüşmelerde henüz belirgin bir ilerleme kaydedilemedi.