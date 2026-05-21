Ekvador'da Kürt şaire ödül

Kürt şair Muhammed Pakij, Latin Amerika ülkesi Ekvador'da Amazon Sanat ve Edebiyat Örgütü tarafından düzenlenen dördüncü Dünya Şiir Etkinliği'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Kurdistan24'e konuşan şair Pakij, “Bu yılki etkinliğin 70 ülkeden 947 şairin katılımıyla gerçekleştirildi. Şairlerin buluşması, deneyim alışverişinde bulunulması ve şiir ve dil aracılığıyla kültürlerin birbirine yakınlaştırılması için geniş bir alan haline geldi.” dedi.

Küresel arenada Kürt dili ve edebiyatını temsil ettiğini dile getiren Kürt şair, "Etkinliğin amacı, uluslararası düzeyde tanınmak isteyen şairler arasında köprüler kurmaktı. Organizatörler, Kürt şiirlerini diğer dillere çevirmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Böylece Kürt şiirleri uluslararası festivallerde daha geniş kitlelere ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Kürt şairlerin bu tür etkinliklere katılması, Kürt kültürel kimliğin ve dilin korunması ve tanıtılması açısından önemli bir gelişmedir. Bu, Kürt şiirinin estetik ve özelliklerinin dünyanın dört bir yanındaki okuyucuların ve şairlerin kalplerine ulaşması için bir fırsattır.