Rubio: İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin olumlu işaretler var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin olumlu işaretler bulunduğunu açıkladı.

Gazetecilere konuşan Rubio, bazı Pakistanlı yetkililerin, bugün (21 Mayıs 2026 Perşembe), Tahran’a gideceğini ve diplomatik temaslarda yeni gelişmelerin beklendiğini söyledi.

Rubio, ayrıca Hürmüz Boğazı’nda olası bir “geçiş ücreti sistemi” uygulanmasının diplomatik bir anlaşmayı imkansız hale getirebileceğini belirterek, "Dünyada hiçbir hülke Tahran'ın boğazda vergi almasını desteklemiyor." dedi.

ABD’nin İran ile bir anlaşmaya ulaşmak için tüm diplomatik yolları denediğini ifade eden Rubio, sürecin tamamen sona ermediğini ve bazı olumlu sinyaller aldıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceliğinin İran ile iyi bir anlaşmaya varmak olduğunu da vurgulayan Rubio, ancak "askeri seçeneğin hala masada olduğunu" söyledi