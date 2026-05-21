Zêt Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında inşa edilen Zêt Sınır Kapısı teknik bir sorun nedeniyle üç günlüğüne kapatıldı.

Zêt Sınır Kapısı Müdürlüğünden 21 Mayıs 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, teknik bir sorun nedeniyle Zêt-Derecik Sınır Kapısı'nın üç gün süreyle kapatıldığı duyuruldu.

Kapının, 25 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacağı belirtilen açıklamada, kapının kapanma nedeninin, Türk tarafındaki yol çalışması olduğu kaydedildi.

Soran Bağımsız İdaresi’nin Mergesor ilçesine bağlı Şerwan Mezin nahiyesinde yer alan Zêt Sınır Kapısı, Hakkari'nin Derecik ilçesi tarafından Umurlu Sınır Kapısı'na bağlanıyor.