Zeydi: Irak topraklarının saldırılarda kullanıldığına dair tüm deliller incelenecek

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) hedef alan saldırıları bir kez daha kınayarak, söz konusu saldırılarla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başbakan Zeydi, bugün (21 Mayıs 2026 Perşembe), X soayal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Suudi Arabistan Krallığı ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef alan suç niteliğindeki saldırıları bir kez daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Zeydi, olayların tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ilk Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi toplantısında üst düzey bir soruşturma komisyonu kurulduğunu belirtti.

Irak Başbakan Zeydi ayrıca soruşturmanın iki ülke ile ortak yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, Irak topraklarının saldırılarda kullanıldığına dair tüm delil ve bilgilerin inceleneceğini söyledi.

Irak’ın topraklarının ve hava sahasının "kardeş ya da dost ülkelere" yönelik saldırılar için kullanılmasını kesin şekilde reddettiğini vurgulayan Başbakan, Irak’ın ortak çıkarların buluşma noktası olması gerektiğini ifade etti.

Zeydi ayrıca Irak'ın bölgedeki ülkeler için bir tehdit kaynağı değil, ortak çıkarların birleştiği barışçıl bir bölge haline getirmek için çalıştığını vurguladı.