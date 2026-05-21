Musenna Valisi: Toplu mezarlar, eski rejimin vahşetini kanıtlıyor

2 saat önce

Musenna Valisi Mohannad Itabi, "önceki rejimin vahşetinin inkar edilemez bir kanıtı" olarak nitelendirirken, topluluklar arasındaki kardeşlik ve tarihi bağların derinliğini vurguladı.

Vali Itabi, Anfal faciası kurbanlarının yakınlarını Semave çölünde karşılarken, Kurdistan24'e konuştu.

Semave çölündeki toplu mezarları, "Kürt halkına karşı işlenen zulmün inkar edilemez bir kanıtı" olarak nitelendiren Musenna Valisi, "Tüm Irak şehitlerinin ruhlarına başsağlığı diliyoruz; bugün, önceki rejim tarafından çok vahşi bir şekilde ve insanlık değerlerinden uzak bir biçimde gömülen şehitleri anıyoruz." sözlerini sarf etti.

Musenna Valisi, bölgedeki Kürt halkının verdiği mücadelenin ve fedakarlıkların sonsuza dek yaşayacağını vurgulayarak, "İlimizdeki bu toplu mezarlar, diktatör Saddam Hüseyin'in işlediği suçların açık bir kanıtı olarak hala varlığını sürdürüyor." dedi.