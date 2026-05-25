Su Taksi Projesi Irak'ın 9 ilinde hayata geçiriliyor

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Bağdat ve diğer sekiz ilde "Su Taksi Projesi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Basın Ofisi Müdürü Meysem Safi, gazetecilere projenin üç aşamada uygulanacağını söyledi.

Safi, projenin ilk aşamasının, turizm sektörünü geliştirmek ve modern ulaşım hizmetleri sağlamak amacıyla, Anbar ilinde yerel yönetimle koordinasyon içinde, Felluce, Rumadiya, Habbaniye ve Hit ilçelerinde uygulanacağını belirtti.

İkinci aşamada ise, çeşitli nedenlerle daha önce durdurulan Basra, Vasıt, Necef ve Babil illerinde projenin yeniden başlatılacağını söyledi. Üçüncü aşamada ise, Zikar, Ninova ve Selahaddin illerinde gelecekte taksinin işletilmesi için kapsamlı bir ekonomik ve teknik çalışma hazırlanacağını kaydetti.

Safi, birinci ve üçüncü aşamaların, özellikle Dicle ve Fırat nehirlerinin su seviyelerinin yükselmesinden sonra, demirleme noktalarının yerinin belirlenmesini, kullanılan tekne tiplerinin tespit edilmesini ve su derinliğinin ölçülmesini içerdiğini söyledi.

Proje, trafik yoğunluğunu azaltmak için en önemli çözümlerden biri olup, özellikle turizmin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.