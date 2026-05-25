Fırat Nehri taştı: Yollar ve parkları su bastı
Debisi yükselen Fırat Nehri'nde baraj kapaklarının açılmasıyla yollar ve parkları su bastı.
Son yağışlardan sonra su seviyesi yükselen Urfa'nın Birecik ilçesindeki barajın kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla taşan Fırat Nehri'nin suları yolları göle çevirdi, parklar suyla doldu, iş yerleri zarar gördü.
Şiddetli akıntı nedeniyle su üstündeki duba restoranlarda tehlike çanları çalmaya başladı.
Bazı restoranları su bastı, ön kısımları akıntının şiddetine dayanamayarak suya gömüldü. Birecik Belediyesi zabıta ekipleri, nehirden uzak durmaları konusunda vatandaşları uyardı.
Dubalar, tehlike oluşturdu. Fırat Nehri'nin su seviyesinin 3-4 metre yükseldiği belirtildi. Kafeler, duba restoranlar tehlike arz ediyor.