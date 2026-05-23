Irak Hükümeti 2027 bütçe yasa tasarısı üzerinde çalışıyo

Irak Hükümeti 2027 yılı genel bütçe yasa tasarısını hazırlamakla meşgulken, bu yıl için mali yönetim yasasına dayanarak hareket ediyor.

Irak Başbakanı'nın Ekonomi Politikalarından Sorumlu Danışmanı Mazhar Muhammed Salih, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Şu anda özel bir durum ve savaş atmosferi var, bu durum böyle de devam edebilir. Savaşın sona ermesini umuyorum, böylece gerçekçi bir mali öngörüye dayanan ve mali gerçekleri yansıtan bir bütçe hazırlanabilir." dedi.

"Şu anda mali yönetim yasası uyarınca 2027 bütçe yasa tasarısının hazırlanması için planlama yapılıyor ancak 2026 yılı için ülke mevcut bir bütçe veya mali yasalarla yoluna devam edebilir.” diyen Mazhar Muhammed Salih, bütçe hacmi ve açık miktarı hakkında öngörüde bulunmanın zor olduğunu, bunun ancak petrol ihracatının tamamen düşmesi sebebiyle ihracatın normal seyrine dönmesinden emin olunduğunda mümkün olabileceğini netleştirdi.

Anayasa ve mali yönetim yasasına göre bütçe yasa tasarısı parlamentoya gönderilecek.

Aynı zamanda Mazhar Muhammed Salih, mevcut kabinenin petrol dışı gelirler, harcamalar ve mali kurumlarda reform planı hazırladığını belirtti.

Mali yönetim yasasının 11. maddesi uyarınca, Irak Bakanlar Kurulu federal genel bütçe yasa tasarısını tartışır ve her yılın 15 Ekim tarihinden önce parlamentoya sunar.

2026 yılı bütçe yasa tasarısı, yeni hükümet kabinesinin henüz tamamlanamamış olması sebebiyle şu ana kadar hazırlanıp parlamentoya sunulamadı.

Bununla birlikte, Irak'ın petrol ihracatı aylık 100 milyon varilin üzerindeyken 10 milyon varilin altına gerilemiş durumda. Irak, maaşları ve harcamalarını karşılayabilmek için iç ve dış borçlanmaya güveniyor.

Irak'ın genel bütçesi %90'dan fazla oranda petrol gelirlerine dayanıyor ve petrol dışı gelirler sadece %10'u oluşturuyor. Son bütçe 2023 yılında kabul edilmiş ve üç yıllık olarak hazırlanmıştı.

Bütçenin hacmi 199 trilyon dinardı ve 60 milyar dolar açık barındırıyordu. 2024 yılı bütçe tabloları parlamentoya gönderilmiş ancak 2025 yılı için bu tablolar sevk edilmemişti.