Mesrur Barzani ve Mustafa Kazımi Erbil-Bağdat ilişkilerini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve eski Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımları görüştü.

Başbakan Barzani, bugün (25 Mayıs 2026 Pazartesi), eski Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ve bölgedeki genel durum ile Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın Bağdat ziyareti ve federal hükümetin üst düzey yetkilileri ile Irak siyasi partileriyle, sorunların temelden ve anayasa çerçevesinde çözülmesi amacıyla yapılan görüşmeler ele alındı.