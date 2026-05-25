4 saat önce

Muhammed Bakır Galibaf, İran Meclis Başkanlığına yeniden seçildi.

Fars Haber Ajansının haberine göre Muhammed Bakır Galibaf, İran Meclis Başkanlığına üst üste üçüncü kez seçildi.

Haberde, Meclis Başkanlığı ve özel komitelerinin seçimleri her yıl Hordad ayının yedinci gününde yapılıyor. Başkanlık, bir başkan, iki başkan yardımcısı, üç gözlemci ve altı sekreterden oluşan 11 üyeden oluşuyor.

Meclisin ayrıca her biri altı üyeden oluşan 13 özel komitesi bulunuyor; bu komitelerde bir başkan ve iki başkan yardımcısı, bir sözcü ve iki sekreter yer alıyor.

Başkanlık üyeleri, tüm meclis üyelerinin doğrudan oylarıyla seçilirken, özel komitelerin başkanlığı ise komite üyeleri tarafından seçiliyor.