Irak, Suriye'den canlı hayvan ithalatını yasakladı

Irak Tarım Bakanlığı, şap hastalığı riski nedeniyle Suriye'den hayvan ithalatını askıya aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye’den Irak ve Körfez ülkelerine hayvan ithalatı geçici olarak durduruldu.

Kararın amacının şu anda Suriye’deki hayvanlar arasında yayılan bazı hastalıkların taşınmasını önlemek olduğu belirtilen açıklamada, "Bu acil önlem, yerel hayvancılık kaynaklarını korumayı ve sınır ötesi salgın hastalıkların bulaşmasını önlemeyi amaçlamaktadır." denildi.

Açıklamada, önlemlerinin, tüm ülkelerde ayrım gözetmeksizin uygulanacağı vurgulandı

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda görülen son derece bulaşıcı bir viral enfeksiyondur ve insanlara nadiren bulaşabilir.