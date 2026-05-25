Rubio: İran'la ya iyi bir anlaşma yapacağız ya da başka şekilde çözeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın İran'la ya iyi bir anlaşma yapacağını ya da meseleyi "başka bir şekilde" ele alacağını söyledi.

New Delhi'de gazetecilere konuşan Rubio, ABD'nin alternatifleri değerlendirmeden önce diplomasiye başarı şansı vermeye devam edeceğini belirtti.

İran'la savaşı sona erdirecek muhtemel bir anlaşmanın bugün sağlanabileceğini belirten Marco Rubio, "Dün gece bazı haberler alabileceğimizi düşünmüştük, belki bugün olur. Ancak bundan çok büyük bir anlam çıkarılmamalı." açıklamasında bulundu.

Rubio, bu sürecin başarıyla sonuçlanması konusunda iyimser olduğunu ifade eden Rubio, Washington'ın İran'la ya iyi bir anlaşma yapacağını ya da meseleyi "başka bir şekilde" ele alacağını kaydetti.

Bölgedeki güvenlik dinamikleri ve İsrail'in tutumu hakkında da konuşan ABD'li Bakan, "İsrail'in kendini koruma hakkı her zaman vardır." dedi.

Marco Rubio, "Eğer Hizbullah İsrail'e füze fırlatıyorsa veya fırlatacaksa, İsrail'in buna karşılık verme veya bunun olmasını engelleme hakkı sonuna kadar vardır. Bu ateşkes süreci de dahil her zaman böyle kabul edilmiştir." şeklinde konuştu.