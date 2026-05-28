Barzani Yardım Vakfı: 1000 yoksul aileye kurban eti dağıtıldı

27 dakika önce

Kurban Bayramı münasebetiyle Barzani Yardım Vakfı (BCF) tarafından Süleymaniye’nin Piremegrun ilçesinde yoksul ve dar gelirli 1000 aileye kurban eti dağıtıldı.

BCF Süleymaniye Ofisi Sorumlusu Sirwe Salih, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bugün (28 Mayıs 2026 Perşembe), kesilen kurbanlıkların Piremegrun'un iki büyük mahallesinde yaşayan 1000 yoksul ve dar gelirli aileye dağıtıldığını söyledi.

Ofis sorumlusu Salih ayrıca insani yardım projeleri kapsamında yoksul vatandaşlara 2000 gıda paketi de sağladıklarını belirtti.

BCF Başkanı Musa Ahmed ise dün (27 Mayıs 2026 Çarşamba), düzenlediği basın toplantısında Kurban Bayramı günlerine yönelik geniş kapsamlı bir yardım projesinin detaylarını paylaşmıştı. Musa Ahmed, proje kapsamında et ve bayramlık kıyafet temini için 945 milyon Irak dinarından fazla bütçenin sağlandığını açıklamıştı.