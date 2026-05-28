CENTCOM: İran ateşkesi ihlal etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ateşkesi "tehlikeli bir şekilde" ihlal ettiğini belirtti.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.

Açıklamada, "27 Mayıs'ta Doğu saatiyle 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt'e yönelik saldırının, "ateşkes ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ordusunun söz konusu İHA'ları engellediği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken, Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurmuştu.