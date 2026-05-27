Yarım asırlık gurur: Duhok’un il oluşunun yıl dönümü

Tam 57 yıldır Kürdistan’ın kalbinde bir kültür ve ekonomi merkezi olarak parıldayan Duhok’ta büyük gün! Nüfusu 1 milyon 600 bini aşan, Türkiye ve Suriye sınırındaki stratejik konumuyla ticaretin can damarı olan Duhok, il oluşunun yeni yıl dönümünü halk sanatçılarının ve uluslararası davetlilerin renk katacağı dev bir karnavalla taçlandırıyor.

Duhok Karnavalı Denetim Komitesi Üyesi Hasan Fettah, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, karnavalın akşam saat 18:00’de Duhok kent merkezindeki Newroz Parkı’nda başlayacağını belirtti.

1969 yılında alınan kararla il statüsü kazanan Duhok, Musul (Neyneva) valiliğine bağlı bir ilçe olmaktan çıkarak Irak’ın 15’inci vilayeti olmuştu.

Nüfusu 1 milyon 600 bini aşan Duhok, geride kalan 56 yıl boyunca Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta kültürel, ekonomik ve ulusal açıdan önemli bir merkez olarak kabul görmüş, "birlikte yaşamın ve güzelliğin şehri" olarak ün kazanmıştır.

Kürdistan Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Duhok, Türkiye ve Suriye ile olan sınır komşuluğu sayesinde oldukça stratejik bir ticari konuma sahiptir.