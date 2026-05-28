Buldan: Çerçeve yasa çıkacak, Öcalan’a sunacağız

"7-8 maddeden oluşacak çerçeve yasa taslağını Öcalan'a sunmayı planlıyoruz"

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan,

ANF'de yer alan habere göre DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van İl örgütleri Kurban Bayramı dolayısıyla halkla halkla bayramlaştı.

Bayramlaşma etkinliği konuşan Pervin Buldan, 24 Mayıs'ta Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair açıklama yaptı.

Öcalan ile İmralı Adası’nda 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Buldan, Öcalan'ın bu görüşmede çıkacak olan yasanın çerçevesinin nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptığını aktardı.

Pervin Buldan, “Yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak çıkacak olan yasa ile ilgiliydi. Yasanın çerçevesini nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptı. Bu yasanın bir kök yasa olması gerektiğini, bu yasa çıktıktan sonra demokrasi çarkının hızlıca dönebileceğini özellikle ifade etti. Ama bu yasanın çıkması için de bu süreç içerisinde kendisine taslak olarak iletilecek olan yasa üzerinde bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Yaklaşık 7 veya 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak. Örgüt mensupları belli bir süre içerisinde belli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye’ye ya da istedikleri başka bir yere gelebilecekler, gidebilecekler." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu taslağın ve yasanın çıkması için yürütülen temaslara son verip Öcalan’a taslağı sunmayı planladıklarını belirten Buldan, "Taslak çıktıktan sonra demokratikleşme paketleri ve reform paketleri çıkacak. Türkiye hak ettiği demokratik sürece girecek. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın, yine farklı bir şekilde bu yasadan beklentileri olan bütün halkımızın gözü, kulağı bu yasanın üzerinde olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiği kadar çabuk ve hızlı bir şekilde bu yasanın çıkması için biz de çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.