Kürt çiftçiden büyük girişim: Aynı ağaçtan 20 çeşit meyve üretiyor

Erbil'in Herir ilçesine bağlı Fatawe köyünde, Dilêr Fataweyi adlı örnek bir çiftçi, aynı ağaçtan aşılama yöntemiyle 20 farklı meyve üreterek, tarım ve bilim merkezlerinin dikkatini çekmiştir.

Kurdistan24'e konuşan Kürt çiftçi Fataweyi, aşılama alanında 15 yıllık deneyime sahip olduğunu belirterek, aynı ağaçtan 20 farklı meyve ürettiğini ve ağacın üç farklı mevsimde ürün verdiğini söyledi.

Çiftçi, Kürt cevizlerini Amerikan ve İsrail cevizleriyle başarılı bir şekilde melezleyerek, aynı ağaçtan yedi farklı üzüm çeşidi üretmiştir.

Dilêr Fataweyi, "Daha fazla destek alırsam, projemi geliştirebilir ve daha fazla yenilik yapabilirim." dedi.

Söz konusu örnek çiftçinin projesi sadece verimli bir boyut değil, aynı zamanda bölge gençleri için bir geçim kaynağı ve öğrenme fırsatı da sunmuştur. Şu anda 10 genç onunla birlikte çalışmakta, hem yardım etmekte hem de fidan dikme sanatını öğrenmektedirler; bahçesi ise üniversite öğrencileri ve tarım araştırmacıları için bir eğitim merkezi haline gelmiş durumda.